"L'intelligenza artificiale presenta prospettive che per molti aspetti sono suggestive, presenta anche il rischio, di una sorta di arretramento, di un tirarsi indietro dell'intelligenza, dell'applicazione dello sviluppo dell'intelligenza dell'uomo, del ritrarsi di fronte ai nuovi strumenti, che al contrario richiedono una maggiore capacità, preparazione, forza intellettuale per governarli". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico della Pontificia università lateranense a Roma.