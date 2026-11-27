La casa di una famiglia nella campagna di Montecarotto, a Senigallia, da due mesi è assediata da un branco di nove lupi e ha contattato una guardia zoofila, Stefano Rossetti, mettendo a sua disposizione alcuni filmati. È stato lui a pubblicare sul suo profilo Facebook uno di questi video e a scrivere: "Non credo che questa famiglia meriti l'indifferenza dell'opinione pubblica". Rossetti segue da due anni quello che ha nominato "il branco di Montecarotto" e spiega all'Adnkronos: "Un branco così grande nella nostra zona non si era mai visto". All'interno del casolare dove vive una giovane coppia con 4 figli ha fatto "un soporalluogo" per vedere se ci fosse "la presenza dei cinghiali, perché il lupo segue il branco dei cinghiali ma quando trova prede più facili, come cani e gatti, punta quelle". La famiglia del casolare si è organizzata, spiega Rossetti, con un recinto elettrificato intorno al terreno e dei locali protetti dove chiudere gli animali da cortile la sera. La preoccupazione maggiore però riguarda soprattutto i bambini piccoli, abituati a giocare all'aperto dopo la scuola. "Il lupo attacca sempre la preda più debole", dice Rossetti e spiega che, oltre a monitorare non si può fare altro essendo il lupo "un animale super protetto" e "seppur degno di grandissimo rispetto, abbandonato completamente da associazioni animaliste in questi anni".