"Continueremo a intervenire contro i rincari sui carburanti". Ad affermarlo il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida oggi al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks'. A intervistarlo il direttore dell'agenzia Davide Desario. Parlando delle elezioni ha sottolineato come i "governi devono arrivare alla fine naturale" e ccome la "soglia del 42% è raggiungibile: mai esecutivi di compromesso".

"Oggi l'Italia guida le politiche europee", ha detto ancora il ministro che, parlando del Ddl Caccia, ha affermato: "Riordina il sistema, l'opposizione è ipocrita".