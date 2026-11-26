Si chiamavano Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo i due tecnici della Rheinmetall rimasti uccisi nell'attacco con droni di ieri in Kuwait. Dopo il raid mortale, il ministero della Difesa del Paese sul Golfo Persico ha puntato immediatamente il dito contro l'Iran, indicato come responsabile, ma Teheran ha negato con forza ogni accusa.

L'attacco arriva poco più di una settimana dopo che il Kuwait aveva dichiarato di aver respinto durante la notte raid con droni iraniani su una base aerea che ospita forze statunitensi - i primi attacchi in più di due mesi contro il Paese.

Tajani: "Teheran nega lancio ma drone è iraniano, forse usato da proxy"

Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dagli accertamenti svolti in Kuwait risulterebbe intanto che "il drone è costruito in Iran e sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell'Iran che utilizzano questi droni".

Dopo l'attacco e la morte dei due tecnici, Tajani ha poi parlato con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Mi ha detto che il drone che ha provocato la morte di due tecnici italiani in Kuwait non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall'Iran", ha spiegato il titolare della Farnesina, che ha aggiunto: "Ho preso atto delle dichiarazioni" mentre Teheran si è detta pronta "anche a partecipare a una commissione d'inchiesta congiunta per stabilire di chi è la responsabilità nel lancio del drone che ha portato alla morte di due nostri concittadini".

"Noi - ha continuato - non abbiamo altre informazioni aggiuntive. Il drone è iraniano. Il governo dell'Iran dice che non è partito dall'Iran, non è stato lanciato dalle truppe iraniane, ma sappiamo che ci sono tutti i proxy e hanno droni iraniani. Quindi verosimilmente è partito da qualcuno che utilizza questi droni".

L'esplosione che ha ucciso i tecnici e il lavoro sul sistema di difesa antiaerea

Le due vittime, di 65 e 36 anni, spiegano la Farnesina e il ministro degli Esteri, erano impegnate in operazioni di manutenzione “delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane” quando sono state investite da "una forte esplosione".

Skyguard è uno dei sistemi di difesa aerea di Rheinmetall, Oerlikon Skyshield e Oerlikon Skyguard appunto (Oerlikon è entrata nel gruppo tedesco nel 1999, quando Rheinmetall AG ne ha acquisito la quota di maggioranza).

Questi sistemi, si legge sul sito del produttore (che ha la sua sede italiana alle porte di Roma) sono in grado di abbattere bersagli piccoli e veloci e vengono utilizzati come strato interno di sistemi di difesa aerea a più livelli per infrastrutture militari critiche. Questi sistemi vengono completati poi dai radar di sorveglianza e tracciamento aereo, come l'Oerlikon X-Tar3D.

La linea di prodotti Skyguard è arrivata alla sua terza generazione e ha la possibilità di collegare fino a 4 effettori tra cannoni e lanciamissili VSHORAD. Il sistema di difesa aerea a corto raggio Skynex ha un’unità di sensori di ricerca e tracciamento senza equipaggio, un posto di comando, cannoni senza equipaggio e l’integrazione di lanciatori di missili VSHORAD. In Kuwait Rheinmetall ha fatto nuovi affari anche recentemente: le forze navali del Kuwait hanno incaricato Rheinmetall di fornire il sistema di protezione navale MASS questa estate.

Le accuse del Kuwait, la smentita (e i dubbi) dell'Iran

"Un attacco iraniano con diversi droni ha preso di mira un sito strategico, provocando il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure", era stato l'annuncio del portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, che nell'immediatezza dell'attacco aveva parlato di "droni nemici dell'Iran all'interno dello spazio aereo kuwaitiano" e di "danni materiali".

Alle parole di Kuwait City aveva quindi replicato un portavoce delle Forze Armate iraniane, smentendo "categoricamente le accuse dell'esercito kuwaitiano secondo cui avremmo lanciato un attacco contro un centro strategico vitale nel Paese”. Il portavoce aveva inoltre affermato: "Le nostre forze non hanno condotto alcuna operazione militare o offensiva nella regione”.

Dello stesso tenore il messaggio dell'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma che ha respinto "categoricamente l'accusa secondo cui l'Iran sarebbe responsabile dell'attacco con drone avvenuto oggi contro un quartier generale militare in Kuwait, che ha causato la morte di due cittadini italiani". In un post, la rappresentanza diplomatica chiedeva quindi "alla comunità internazionale di fare attenzione alle operazioni sotto 'falsa bandiera' volte a estendere l'ambito del conflitto, a collegare le controversie in altre regioni alla crisi del Golfo Persico, a trascinare l'Europa nella crisi e ad aggravare la situazione critica attuale, e chiede la massima vigilanza da parte di tutti".

La tesi è poi stata ribadita in post del ministro degli Esteri iraniano Araghchi seguito al colloquio con Tajani: "Nel corso di colloqui telefonici con i miei omologhi italiano e kuwaitiano, ho espresso le mie condoglianze per la morte dei cittadini italiani in Kuwait. L'incidente desta sospetti e sembra seguire uno schema preconfezionato per trascinare la regione in una guerra. Siamo pronti a collaborare con il Kuwait e l'Italia per accertare le cause dell'accaduto".

Attacco a base con militari italiani, il precedente a marzo

Il 15 marzo scorso la base di Ali Al Salem, in Kuwait, fu attaccata da un drone che colpì e distrusse un velivolo a pilotaggio remoto della task forze italiana. In quell'occasione il personale militare si trovava in sicurezza e non fu coinvolto dall'attacco. In Kuwait opera l’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait. Costituito il 17 ottobre 2014, attivo nell'ambito dell'operazione 'Prima Parthica', l’IT NCC AIR garantisce unicità di comando per l’impiego coordinato degli assetti forniti dall’Aeronautica Militare, con la missione di contribuire alle operazioni della coalizione mirate a contrastare il Daesh.

L'attacco di ieri è il primo attacco letale dal 3 giugno scorso, quando droni e missili di Teheran avevano colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Kuwait City provocando un morto e 6 feriti.