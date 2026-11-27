Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe poi chiamato il 112. L'omicidio in via Flavia, la vittima aveva 65 anni

Omicidio nella notte in periferia di Trieste, dove un uomo di 65 anni è stato accoltellato dal figlio, che avrebbe poi chiamato il 112 e confessato quanto accaduto. La tragedia è avvenuta in un'abitazione in via Flavia.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto alla gola dai fendenti mortali. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sulla vicenda indaga la Polizia.