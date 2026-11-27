Alla relatrice dell'Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, è stato vietato giovedì l'ingresso in Costa Rica a causa di un'"allerta internazionale per legami con atti terroristici" che la riguarda. Lo hanno reso noto i servizi di immigrazione. Albanese, che accusa Israele di genocidio e altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, era arrivata all'aeroporto di San José per ricevere, venerdì, un titolo honoris causa presso l'Università del Costa Rica, un istituto pubblico. Le autorità di immigrazione le hanno impedito di entrare nel territorio nazionale e stanno organizzando il suo trasferimento in Messico.

"Albanese è oggetto di un'allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici", ha dichiarato Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, che fa capo al Ministero dell'Interno, in un video pubblicato sui social network. "Spero che questo serva a dissipare i dubbi e a far comprendere il profilo che questa signora presenta in relazione alla sicurezza nazionale", ha aggiunto.

"Conosci il vero volto dell'impero nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti", ha scritto dal canto suo la signora Albanese su X, dall'aeroporto. L'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, si è congratulato con il Costa Rica per questa misura. "Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne", ha scritto su X.

Albanese: "Deplorevole vergogna"

"È una vergogna. Quanto accaduto è davvero deplorevole", ha poi dichiarato Albanese a un'emittente radiofonica della principale università del Paese. "Francamente, se non sono benvenuta nel Paese, me ne andrò volentieri. Mi dispiace molto per quello che sta passando il popolo costaricano; non è una situazione piacevole", ha dichiarato al Settimanale Universitario, in aeroporto per incontrarla. Al Semanario Unuversidad ha inoltre raccontato di essere partita dalla Tunisia alle 3 del mattino per recarsi in Costa Rica, via Parigi, e che, una volta arrivato all'aeroporto costaricano, al controllo immigrazione, si è presentato un problema con le sue impronte digitali e gli è stato chiesto di registrarle almeno tre volte.