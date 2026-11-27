Il drone che ha portato alla morte dei due tecnici italiani "dall'indagine che hanno fatto i kuwaitiani, è un drone costruito in Iran". Ad affermarlo il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. "Gli iraniani dicono che non è stato lanciato dal territorio iraniano, ma come sapete i proxy, cioè tutti gli alleati dell'Iran, hanno droni fabbricati in Iran. Ci saranno delle indagini, gli iraniani hanno detto che sono pronti a partecipare a una commissione d'inchiesta insieme a italiani e kuwaitiani e si vedrà. Però fatto sta che è inaccettabile quello che succede contro paesi dell'area del Golfo che non sono parte della guerra e vengono costantemente attaccati".

"Noi abbiamo avuto due vittime innocenti - ha rimarcato - erano due civili che lavoravano lì nell'opera di manutenzione di un radar di un'azienda tedesca che ha anche sede in Italia, ma quello stavano facendo, erano civili, purtroppo sono state vittime di questo attacco di droni".

Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo sono i due tecnici della Rheinmetall rimasti uccisi nell'attacco con droni di ieri in Kuwait. Dopo il raid mortale, il ministero della Difesa del Paese sul Golfo Persico ha puntato immediatamente il dito contro l'Iran, indicato come responsabile, ma Teheran ha negato con forza ogni accusa. Poco dopo l'attacco, Tajani aveva parlato con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: "Mi ha detto che il drone che ha provocato la morte di due tecnici italiani in Kuwait non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall'Iran".

Il 15 marzo scorso la base di Ali Al Salem, in Kuwait, fu attaccata da un drone che colpì e distrusse un velivolo a pilotaggio remoto della task forze italiana. In quell'occasione il personale militare si trovava in sicurezza e non fu coinvolto dall'attacco. In Kuwait opera l’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait. Costituito il 17 ottobre 2014, attivo nell'ambito dell'operazione 'Prima Parthica', l’IT NCC AIR garantisce unicità di comando per l’impiego coordinato degli assetti forniti dall’Aeronautica militare, con la missione di contribuire alle operazioni della coalizione mirate a contrastare il Daesh.