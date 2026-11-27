"Anche quest'anno dal 1 gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno". A dirlo è la premier Giorgia Meloni in un video sulla manovra pubblicato sui social per "fare chiarezza" e rispondere "all'accusa secondo cui il governo taglierebbe le in pensioni".

"Con questo governo - sottolinea nel video - nessuna pensione che è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso di valutazioni più maggiori dell'inflazione".

"Chi prende fino a circa 2450 € al mese, cioè 4 volte il minimo - spiega la presidente del Consiglio - recupera tutta l'inflazione al 100%. Poi man mano che l'importo della pensione sale la quota di inflazione recuperata scende ma non si azzera mai. Facciamo qualche esempio: una pensione da 1200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2000 € di 64, una da 3000 € di quasi 82, anche una pensione superiore a 5000 € avrà un aumento, ma sarà un aumento inferiore a quella che avrà la pensione da 2000 euro. Perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara: chi ha meno va protetto di più".

"Insomma - assicura Meloni -, a differenza di quello che raccontano, nessuna pensione verrà tagliata e alla sinistra che si straccia le vesti devo ricordare che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero della inflazione soltanto fino a 3 volte il minimo, noi lo garantiamo fino a 4. Perché la pensione è frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla. E chi ha meno margine per affrontare il costo della vita, deve avere più tutela", conclude la premier.

Opposizioni all'attacco: "Manovra taglia rivalutazione per 3,5 milioni di pensionati"

"Meloni racconta che le pensioni aumentano, ma non dice che con questa manovra taglia la rivalutazione per 14,2 miliardi in dieci anni, circa 1,5 miliardi l'anno, togliendoli dalle tasche di 3,5 milioni di pensionati. Lo scrive la Ragioneria dello Stato nella relazione tecnica, non l'opposizione". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce di Europa Verde. "Chi prende 2.500 euro lordi, circa 1.850 netti, non è un ricco. Eppure con l'articolo 55 avrà circa 12 euro al mese in meno di quanto gli spetterebbe, oltre 150 euro l'anno, e quella perdita se la porterà dietro per sempre. È lo stesso schema del 2023 e del 2024, che è già costato ai pensionati miliardi di euro. Meloni ha messo le mani nelle tasche dei pensionati e del ceto medio: la patrimoniale l'ha fatta lei, ma l'ha fatta pagare a chi vive di pensione e ha lasciato in pace i grandi patrimoni e le rendite. Nel 2027 milioni di pensionati perderanno ancora potere d'acquisto, perché il loro assegno non terrà il passo con l'aumento dei prezzi La presidente del Consiglio vuole far credere agli italiani che gli asini volano. Noi presenteremo emendamenti per cancellare l'articolo 55 e ripristinare la rivalutazione piena".

"Meloni può fare tutti i video che vuole, ma sui fatti non può mentire: non ha abolito la Fornero, come non ha cancellato le accise e nella legge di bilancio non mette un euro per evitare i tagli alle rivalutazioni delle pensioni. I conti li ha fatti il Sole 24 Ore, non certo un giornale bolscevico. La verità è che questo governo fa propaganda sui più fragili, ma non dà risposte concrete. La destra si riempie la bocca di parole, ma quando si tratta di garantire pensioni dignitose e un welfare che sostenga chi ha più bisogno, non mette le risorse. Noi lavoriamo per un’alternativa, per un Paese più giusto, che tuteli davvero le persone e non si limiti agli slogan". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.