"Facciamo chiarezza. A chi ci accusa che stiamo tagliando le pensioni, rispondiamo coi fatti. Con questo governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla. Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla". Così la premier Giorgia Meloni sui social, postando un video sulla manovra nel quale spiega che "anche quest'anno tutte le pensioni aumenteranno".