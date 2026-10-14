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Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video

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14 ottobre 2026 | 11.16
Silvia Mancinelli
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"Stiamo spingendo anche noi la missione europea, proprio per prevenire qualunque cosa possa succedere per quanto riguarda il futuro di Unifil, che ci auguriamo però possa proseguire, proprio perché c'è bisogno di una missione, soprattutto in questo momento". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia del cambio al vertice di Kfor nella base Nato di Pristina, riferendosi alla nuova missione Ue prevista in Libano, annunciata dall'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas. (dall'inviata Silvia Mancinelli)

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