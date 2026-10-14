Dal 15 ottobre nelle sale con 20th Century Studios e tratto dal romanzo di Daniel Kraus, 'Whalefall' segue il giovane Jay Gardiner (Austin Abrams) si immerge al largo della costa centrale della California alla ricerca dei resti del padre scomparso (Josh Brolin) ma viene inghiottito da un'enorme balena. Intrappolato nel suo ventre con solo un'ora di ossigeno a disposizione, è costretto a confrontarsi con i ricordi e gli insegnamenti ricevuti dal padre. "Essere genitori è davvero complicato. Probabilmente è la sfida più difficile che esista. E la verità è che si improvvisa continuamente: se come genitore non hai spesso il dubbio di sbagliare, probabilmente non stai facendo le cose nel modo giusto", dice Josh Brolin nell'intervista all'Adnkronos. (di Lucrezia Leombruni)