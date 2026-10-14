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Giallo di Pietracatella, oggi server pc e reti WIFI dello Scientifico di Riccia al setaccio

Inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: nel mirino le ricerche su sintesi chimica ed effetti letali

Giallo di Pietracatella, oggi server pc e reti WIFI dello Scientifico di Riccia al setaccio
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14 ottobre 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' scattata questa mattina una nuova ispezione informatica nell'ambito dell'inchiesta sul giallo ﻿di Pietracatella : dopo l’intervento di ieri nel laboratorio informatico dell’Istituto Agrario, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata oggi sui computer e sulle infrastrutture di rete del Liceo Scientifico sempre a Riccia.

L’obiettivo dell'attività è scandagliare a fondo l'universo del web e del darkweb attraverso terminali e server scolastici, per rintracciare eventuali connessioni sospette legate alla ricina, la sostanza con la quale sono state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre.

In particolare, gli accertamenti puntano a scoprire chi possa aver scaricato informazioni su preparazione, sintesi chimica, effetti tossicologici ed esiti letali sull’organismo umano a seguito di una o più assunzioni del veleno. Domani, giovedì 15 ottobre, i riflettori si accenderanno invece sul Liceo Classico "Mario Pagano" di Campobasso, scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita: Sara e Alice, rispettivamente vittima e superstite di un avvelenamento che tiene tutti col fiato sospeso.

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Pietracatella ricina giallo inchiesta
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