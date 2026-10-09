Nelle ultime ore la Procura della Repubblica di Larino ha firmato un nuovo decreto di perquisizione informatica che riguarda il liceo Classico di Campobasso. Gli agenti della Mobile varcheranno i cancelli dell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle ore 9, con l'incarico di ispezionare i terminali dell'edificio.

Si tratta della scuola frequentata fino allo scorso anno scolastico sia da Sara Di Vita - la quindicenne morta per intossicazione da ricina insieme alla madre cinquantenne Antonella Di Ielsi - sia da sua sorella Alice. Il nuovo accertamento segue di poche ore un altro accertamento già calendarizzato dagli inquirenti: martedì 13 ottobre gli uomini della Squadra Mobile si presenteranno infatti all'Istituto Agrario di Riccia per procedere all'acquisizione di oltre 70 computer, tra postazioni fisse, notebook e dispositivi didattici presenti nelle aule e nei laboratori.

Il filo conduttore delle due verifiche è il medesimo: verificare se da una di quelle postazioni siano mai state effettuate navigazioni sul web, interrogazioni sui motori di ricerca o accessi al dark web riconducibili alla ricina, la sostanza con la quale sono state avvelenate Antonella e Sara, morte a pochi giorni di distanza lo scorso dicembre.