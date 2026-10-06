Presentato il nuovo Subito Motori

Auto, si rinnova Subito Motori il parco auto più grande d’Italia
per offrire un’esperienza sempre più verticale, efficace e performante
per offrire un’esperienza sempre più verticale, efficace e performante
Numeri enormi che ci hanno portato a rinnovare il sito
Nuovi filtri di ricerca e compilazione automatica dell'annuncio
"Il mondo dell'auto negli ultimi vent'anni è stato investito da quattro meteoriti: le normative che cambiano, il ricambio generazionale, la transizione energetica e l'era del web. Fino a cinque, sei o sette anni fa il cliente che voleva comprare una macchina partiva nel fine settimana con la station ...