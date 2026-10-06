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Presentato il nuovo Subito Motori

Presentato il nuovo Subito Motori

Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito - (foto Adnkronos)
economia

Subito: Alicata, 'era web impatta come meteorite su mondo auto'

"Il mondo dell'auto negli ultimi vent'anni è stato investito da quattro meteoriti: le normative che cambiano, il ricambio generazionale, la transizione energetica e l'era del web. Fino a cinque, sei o sette anni fa il cliente che voleva comprare una macchina partiva nel fine settimana con la station ...



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