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Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews

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14 ottobre 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
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Notte tranquilla per il Papa ricoverato al policlinico Gemelli dopo l'intervento subito ieri pomeriggio. A Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per rimuovere un adenocarcinoma. Per capire se l'intervento è stato risolutivo bisognerà attendere l'esito dell'esame istologico dei linfonodi. Se risulterà negativo non sarà necessaria la chemioterapia. La tecnica mini-invasiva utilizzata per l'operazione potrebbe consentire a Prevost di alzarsi già oggi. (Videonews di Lavinia Gerardis)

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papa operazione polmone papa adenocarcinoma papa operazione gemelli papa leone tumore
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