Notte tranquilla per il Papa ricoverato al policlinico Gemelli dopo l'intervento subito ieri pomeriggio. A Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per rimuovere un adenocarcinoma. Per capire se l'intervento è stato risolutivo bisognerà attendere l'esito dell'esame istologico dei linfonodi. Se risulterà negativo non sarà necessaria la chemioterapia. La tecnica mini-invasiva utilizzata per l'operazione potrebbe consentire a Prevost di alzarsi già oggi. (Videonews di Lavinia Gerardis)