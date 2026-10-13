"Siamo di fronte al rischio di una vera e propria desertificazione delle nostre città. Il commercio di prossimità soffre una lunga e problematica crisi, la proposta di legge di Confesercenti sulla rigenerazione urbana è interessante e penso che vada accompagnata da politiche che sul piano generale e fiscale consentano di redistribuire la ricchezza". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), intervenendo ad 'Aperti - Confesercenti Forum 2026' in corso a Piazza del Popolo a Roma.