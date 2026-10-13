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'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video

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13 ottobre 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
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Portare i grandi temi dell'economia, del commercio e del turismo fuori dalle sedi istituzionali tradizionali, trasformando una piazza simbolo in uno spazio di confronto aperto tra imprese, cittadini e istituzioni. Questo l'obiettivo di 'Aperti – Confesercenti Forum 2026', la manifestazione nazionale organizzata da Confesercenti in Piazza del Popolo a Roma, dal 9 al 14 ottobre. Un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo ed esponenti politici di maggioranza e opposizione.

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