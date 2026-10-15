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Papa Leone XIV, il nuovo bollettino: "Radiografia torace mostra buona ripresa del polmone"

La nota dei dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora: "Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma"

Papa Leone XIV, il nuovo bollettino:
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15 ottobre 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
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“Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”. Lo fanno sapere i dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora nell'ultimo bollettino che aggiorna sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'operazione di rimozione di un tumore maligno al polmone.

In aggiornamento

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