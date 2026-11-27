Sulla vicenda era scoppiato un caso diplomatico tra Kiev e Roma con il presidente ucraino che aveva parlato di un coordinamento con i partner e il ministro Tajani che smentiva

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto apprende 'Il Foglio', ha avuto una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, scrive il quotidiano, si è scusato con la premier italiana. L'Ucraina non aveva informato l'Italia dell'operazione contro la nave russa in Libia, la presidente del consiglio italiana ha spiegato la complessità della situazione e i due leader si sono accordati sul fatto che ci sarà un coordinamento in futuro e che i servizi di intelligence ucraini forniranno più dettagli in anticipo riguardo alle loro operazioni.

Meloni e Zelensky sono d'accordo su come queste comunicazioni devono essere fatte: la premier italiana ha spiegato in modo molto chiaro perché questo coordinamento è importante per l'Italia. L'Ucraina è d'accordo.

In precedenza era scoppiato un caso diplomatico tra Ucraina e Italia sull'operazione militare al largo della Libia contro la corvetta russa Merkury. Intervistato dalla Bbc Zelensky aveva definito l'attacco un obiettivo legittimo, sostenendo che Kiev si era sempre coordinata con i partner. Antonio Tajani aveva respinto fortemente la ricostruzione, affermando che nessun alleato era stato informato.

"Zelensky ha detto una cosa falsa" aveva ribadito prima dell'ammissione del presidente ucraina il ministro della Difesa Guido Crosetto ribadendo che "né l'Ue, né la Nato, la Francia" o "il Regno unito", proprio, "nessuno sapeva nulla". "Non solo l’Italia non sapeva nulla, ma nessun altro Paese alleato" aveva precisato.

Salvini presiederà riunione urgente Comitato interministeriale sicurezza marittima

Intanto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, presiederà martedì primo dicembre una riunione urgente del Comitato Interministeriale per la sicurezza marittima (Cism) in formato ristretto, anche "alla luce dei recenti attacchi nel Mediterraneo, a partire dall’episodio al largo delle coste libiche". Lo comunica il Mit in una nota. Al centro del vertice "le criticità connesse all’aggravamento del quadro geopolitico internazionale, anche in considerazione dei rischi di un’estensione del conflitto russo-ucraino nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla libertà di navigazione, alle possibili ripercussioni sul traffico mercantile e alla tutela degli interessi nazionali".