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Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video

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15 ottobre 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Spero che l'Ostiamare possa diventare una vostra piccola nuova squadra del cuore". Così Daniele De Rossi in un videomessaggio trasmesso durante l'anteprima di 'Radici': la docu-serie, in anteprima oggi alla 21esima Festa del Cinema di Roma, che racconta la prima stagione del progetto dell'Ostiamare, società in cui De Rossi ha cominciato a giocare e Ostia, un luogo complesso dove per generazioni il campo di calcio è stato anche l'unico posto dove andare, incontrarsi, stare insieme. L'ex capitano dell'As Roma però era assente per impegni di campo e a presentare la docu-serie (prossimamente su Sky e Now) sono stati il papà Alberto De Rossi, Valerio Mastandrea, qui in veste di produttore, e il regista Nicola Ravera Rafele.

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