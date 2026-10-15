L'ospedale San Camillo: "I progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane"
Per Davide Iacopini, l'attore ricoverato al San Camillo di Roma dopo l'incidente in monopattino causata da una minicar, "prosegue la graduale rimodulazione dell'intensità di cura". Le sue condizioni "sono stabili, nella gravità, e il decorso prosegue senza complicazioni", riferisce l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini.
"Il supporto intensivo rimane comunque ancora completo - resta infatti in terapia intensiva - i progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane. La prognosi rimane riservata".