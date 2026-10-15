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Banda della minicar, il bollettino di Davide Iacopini: "Stabile nella gravità, rimane in terapia intensiva"

L'ospedale San Camillo: "I progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane"

Davide Iacopini e la minicar nera
Davide Iacopini e la minicar nera
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15 ottobre 2026 | 16.57
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Per Davide Iacopini, l'attore ricoverato al San Camillo di Roma dopo l'incidente in monopattino causata da una minicar, "prosegue la graduale rimodulazione dell'intensità di cura". Le sue condizioni "sono stabili, nella gravità, e il decorso prosegue senza complicazioni", riferisce l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini.

"Il supporto intensivo rimane comunque ancora completo - resta infatti in terapia intensiva - i progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane. La prognosi rimane riservata".

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