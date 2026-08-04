Raffaella Ammirati

Dopo la laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma, con una tesi realizzata a Parigi nell'anno del bicentenario della rivoluzione francese, la strada del giornalismo, già avviata con i giornali di quartiere durante gli anni universitari, ha preso il sopravvento sul percorso accademico. La Scuola di giornalismo 'Dante Alimenti' ha fatto il resto, permettendo l'ingresso in diverse redazioni, tra le quali proprio l'Adnkronos: prima da stagista, poi da collaboratrice infine da redattrice. Da circa 30 anni sanità e salute sono gli ambiti di interesse, con brevi incursioni su temi di cinema e cultura. Diverse le collaborazioni - da 'Viver Sani e Belli' al 'Il Tempo' fino a testate di settore come il 'Giornale del medico' e molti altri - e qualche riconoscimento all'attivo: Premio giornalistico 'Vetro dalla parte del futuro' Ischia 1999; Premio Fism per la divulgazione scientifica nel 2024; Premio Sime 2025. Nel 2006 ha pubblicato con la collega Federica Iannetti, per le edizioni Memori, il libro "Senza Pacs: storie di coppie senza diritti per amore e per forza" .