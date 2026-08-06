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Caldo record e rischi per la salute, Pregliasco: "Afa senza tregua, lo stress termico non si recupera"

L'esperto su salute, afa e notti tropicali: "Non è soltanto un disagio. È una vera emergenza di sanità pubblica che coinvolge l’intera popolazione"

Caldo record a Milano - (Ipa)
Caldo record a Milano - (Ipa)
06 agosto 2026 | 10.02
Raffaella Ammirati
LETTURA: 2 minuti

La persistenza delle alte temperature, con il susseguirsi delle ondate di calore "rappresenta il principale fattore di rischio per la salute" a causa "dell'effetto 'cumolo' sull'organismo". Quando temperature elevate e notti tropicali si susseguono per diversi giorni consecutivi, "l’organismo fatica sempre di più a disperdere il calore e aumenta il rischio di disidratazione, scompensi cardiovascolari e respiratori, colpi di calore e aggravamento delle patologie croniche". Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano.

"Non dobbiamo considerare il caldo estremo soltanto un disagio. È una vera emergenza di sanità pubblica che coinvolge l’intera popolazione, ma colpisce soprattutto anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza, persone con malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete e soggetti fragili. Particolare attenzione deve essere posta alle ore notturne: quando le temperature non scendono mai sotto i 24-25 gradi, il corpo non riesce a recuperare lo stress termico accumulato durante il giorno. È questo effetto cumulativo che può determinare un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche", spiega Pregliasco.

Le raccomandazioni sono note: "Bere frequentemente acqua anche in assenza dello stimolo della sete; evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata; limitare l’attività fisica intensa all’aperto; mantenere freschi gli ambienti domestici; controllare quotidianamente anziani soli e persone fragili. È fondamentale che familiari, servizi territoriali e medici di medicina generale prestino particolare attenzione alle persone più vulnerabili. La prevenzione rimane lo strumento più efficace: intervenire prima dell’insorgenza dei sintomi può evitare molte complicanze e ridurre gli accessi ai pronto soccorso", conclude Pregliasco.

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