"Un giornalista di un magazine online e inviato di un programma Rai che da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti, per accedere nell'appartamento nella mia disponibilità, avrebbe fornito false generalità"

"leri mattina un giornalista di un magazine online e inviato di un programma Rai che da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti, per accedere nell'appartamento nella mia disponibilità, avrebbe fornito false generalità e avrebbe spinto l'ignara donna delle pulizie a mentire e a suonare agli altri inquilini del condominio pur di entrare. Fatto che ha creato allarme tra i condomini. Il sedicente giornalista avrebbe anche chiesto informazioni sulle varie entrate e uscite dell'immobile, che la donna si è rifiutata di fornire". Lo scrive sui social il giornalista Sigfrido Ranucci.

"Successivamente un inquilino, preoccupato di quello che stava accadendo, ha scoperto due soggetti, un uomo munito di zainetto e una donna dal dialetto campano, appostati sul pianerottolo, davanti alla porta dell'appartamento. A giustificazione i due, in evidente imbarazzo, avrebbero detto di essere addetti alle pulizie, ma si trattava di un falso. Sul misterioso e inquietante episodio stanno indagando i carabinieri per il reato di violazione di domicilio. Gli inquirenti hanno già raccolto le testimonianze di diverse persone e acquisito le telecamere. Il fatto è stato ieri anticipato da @lettera43web", conclude Ranucci.