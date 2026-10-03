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Ucraina, Russia colpisce un altro ponte a Kiev. Il sindaco: "Gli attacchi stanno distruggendo la città"

Klitschko: "Situazione estremamente drammatica". Zelensky: "A inizio settembre Putin ha detto ai suoi 'ora non ci sono più regole"

Ponte attaccato dai russi a Kiev - (Afp)
Ponte attaccato dai russi a Kiev - (Afp)
03 ottobre 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un attacco russo ha colpito un importante ponte di Kiev, secondo le ultime news di oggi sabato 3 ottobre. Ad annunciarlo il sindaco della città Vitali Klitschko dopo che droni russi, nei giorni precedenti, hanno preso di mira il Ponte Sud causandone la chiusura e contribuendo così al caos del traffico nella capitale. "Il Ponte Nord è stato colpito", ha detto il sindaco su Telegram. Sul posto i servizi di emergenza.

Kiev si trova in una "situazione estremamente drammatica" a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi, che stanno colpendo infrastrutture chiave e causando il caos nel traffico, ha denunciato ieri il sindaco Klitschko, aggiungendo che "non è più possibile fingere di poter vivere come in tempo di pace. Il nemico sta distruggendo Kiev".

La denuncia di Zelensky

Una denuncia è arrivata anche dal presidente ucraino, Volodymir Zelensky. All'inizio di settembre, ha sottolineato ieri Zelensky riprendendo quanto affermato al Financial Times e citando informazioni raccolte dall'intelligence di Kiev, Vladimir Putin ha detto ai suoi che contro l'Ucraina "ora non ci sono più regole".

"I russi non sono riusciti a occupare l'Ucraina. Quindi ora effettuano attacchi e uccisioni massicce. Adesso attaccano i nostri ponti e i nostri data center, la rete internet, le reti, gli ospedali, asili, scuole, università, tutto. Vogliono che le persone fuggano dalle loro città, e dobbiamo fare tutto il possibile per salvare la nostra gente e le nostre città", ha scritto il presidente ucraino in un post.

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