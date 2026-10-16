Da oggi e fino al 20 ottobre gli autotrasportatori sono in protesta contro il caro carburante. A promuovere l'agitazione la Fedralog, Federazione regionale della logistica, insieme alle federazioni omologhe di Puglia, Sicilia e Basilicata. Dalle prime ore del mattino sono circa venti i presìdi dei tir attivi in tutte le province della Calabria: tra gli altri, il porto di Gioia Tauro, la raffineria di Vibo Valentia, lo svincolo autostradale di Falerna e l'area dell'aeroporto di Lamezia Terme, dove è stato registrato il video.