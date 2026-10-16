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Marito e moglie decapitati in casa nel Modenese, fermato il figlio della donna

L'uomo, interrogato per tutta la notte, avrebbe fatto scena muta davanti agli investigatori

Polizia
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16 ottobre 2026 | 10.08
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

E' in stato di fermo il figlio della donna di 74 anni trovata morta ieri insieme al marito a Mirandola, nel Modenese. L'uomo, che è stato ascoltato per tutta la notte dagli investigatori della Squadra mobile di Modena, avrebbe fatto scena muta.

I due anziani coniugi, Pietro Ferdinando Casari, 82 anni, e la moglie Vincenza Giannini, 74 anni, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in via Imperiale. I loro corpi erano stati decapitati. Ancora da chiarire la dinamica e il movente del duplice omicidio.

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coppia decapitata mirandola modena
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