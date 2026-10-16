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Anomalie sulla rete dati, ridotto traffico aereo in tutta Italia: Enav esclude "attività malevole"

La nota dell'ente: "Per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili"

Aeroporto - Ipa
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16 ottobre 2026 | 08.14
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Traffico aereo ridotto in tutta Italia, oggi venerdì 16 ottobre, a causa di anomalie - emerse la scorsa notte - "sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale". A comunicarlo è Enav, spiegando quindi che è in corso una "temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano". L'Ente spiega inoltre di avere garantito - grazie all’attivazione dei sistemi di contingency previsti - "fino alle ore 6 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa".

A partire dalle ore 6 "in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano".

"Le verifiche tecniche, tuttora in corso, hanno individuato l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati" assicura l'Ente spiegando di essere al lavoro "per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi". In ogni caso Enav "esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole".

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