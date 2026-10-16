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Cecina, neonato morto portato in ospedale in un sacchetto: disposta l’autopsia, aperta un’inchiesta

La madre, una trentenne, avrebbe dichiarato di non sapere di essere incinta. Il bambino è stato portato al pronto soccorso dai genitori, ma i medici non hanno potuto salvarlo. Accertamenti in corso per chiarire le cause del decesso

Cecina, neonato morto portato in ospedale in un sacchetto: disposta l’autopsia, aperta un’inchiesta
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16 ottobre 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
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Un neonato è morto dopo essere stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina (Livorno) dai genitori. Il piccolo, riposto in un sacchetto, sarebbe stato già privo di vita al momento dell’arrivo nella struttura sanitaria. La madre, sotto choc, avrebbe riferito al personale medico di non essere a conoscenza della gravidanza. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Livorno, che ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso e stabilire se il bambino sia morto prima o dopo il parto.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna, una trentenne residente fuori regione, si trovava in casa con il compagno quando ha iniziato ad accusare alcuni malesseri. Convinta che si trattasse di un disturbo legato alla digestione, sarebbe andata in bagno, dove avrebbe partorito. Dopo il parto, la coppia ha raggiunto in auto il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, portando con sé il neonato. I sanitari hanno immediatamente avviato gli interventi necessari, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il medico di turno ne ha constatato il decesso.

La madre, che non si sarebbe resa conto di essere incinta, è stata ricoverata per accertamenti. Le sue condizioni di salute sarebbero buone. Come previsto in circostanze di questo tipo, la struttura sanitaria ha informato le forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di polizia di Cecina hanno effettuato un sopralluogo in ospedale e raccolto le prime informazioni dal personale sanitario e dai genitori.

In base alle prime valutazioni, il bambino sarebbe nato prematuro, con un’età gestazionale stimata tra le 30 e le 32 settimane. Si tratta, tuttavia, di una stima preliminare che dovrà essere verificata nell’ambito degli accertamenti medico-legali. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero della Procura di Livorno, Ezia Mancusi, che ha disposto l’esame autoptico. L’accertamento dovrà contribuire a stabilire le cause del decesso e a ricostruire la sequenza degli eventi. Al momento, infatti, non è stato possibile determinare se il neonato fosse già morto prima della nascita o se il decesso sia avvenuto subito dopo il parto. La salma si trova all’ospedale di Cecina, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sulla vicenda.

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