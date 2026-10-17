La via dove è bloccata la manifestazione - secondo quanto apprende AdnKronos - è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire

Bombe carta e fumogeni. Così è partito il corteo convocato da 'Italia in Piazza' a Milano. Poco dopo l’avvio della manifestazione, in via Broletto si sono registrati lanci di bottiglie e oggetti contro gli agenti di polizia schierati sul posto.

Secondo quanto apprende Adnkronos, dopo una breve carica di alleggerimento il corteo è stato spezzato in due: una parte dei manifestanti è rimasta bloccata in via Broletto, mentre l’altra si trova in piazza Duomo.

La via dove è bloccata la manifestazione - secondo quanto apprende AdnKronos - è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire.