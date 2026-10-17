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Milano, bottiglie e oggetti contro la polizia: corteo 'Italia in Piazza' spezzato in due

La via dove è bloccata la manifestazione - secondo quanto apprende AdnKronos - è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire

Il corteo convocato da “Italia in Piazza” a Milano - Ipa
Il corteo convocato da “Italia in Piazza” a Milano - Ipa
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17 ottobre 2026 | 17.14
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Bombe carta e fumogeni. Così è partito il corteo convocato da 'Italia in Piazza' a Milano. Poco dopo l’avvio della manifestazione, in via Broletto si sono registrati lanci di bottiglie e oggetti contro gli agenti di polizia schierati sul posto.

Secondo quanto apprende Adnkronos, dopo una breve carica di alleggerimento il corteo è stato spezzato in due: una parte dei manifestanti è rimasta bloccata in via Broletto, mentre l’altra si trova in piazza Duomo.

La via dove è bloccata la manifestazione - secondo quanto apprende AdnKronos - è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire.

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