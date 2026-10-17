La gazzella, abbozzata per i colpi e con il parabrezza e i finestrini sfondati, è stata isolata con delle transenne e si trova ancora sulla piazza

Distrutta anche una macchina dei carabinieri durante la devastazione che si è consumata sabato pomeriggio in piazza Duomo a Milano con un fitto lancio di oggetti: pietre, transenne, bastoni e lancio di bombe carta. Anche un bagno chimico è stato dato alle fiamme negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La gazzella, abbozzata per i colpi e con il parabrezza e i finestrini sfondati, è stata isolata con delle transenne e si trova ancora sulla piazza.