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Report, Presutti e Piervincenzi alla conduzione. Per Ranucci tre proposte di ricollocazione

La Rai sceglie una coppia per guidare il programma. Al conduttore uscente sono state proposte tre differenti possibilità di ricollocazione

Sigfrido Ranucci - Ipa
Sigfrido Ranucci - Ipa
28 agosto 2026 | 16.50
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

La conduzione della nuova edizione di 'Report' sarà affida a a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la Rai che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione.

Ranucci, oltre a condurre 'Report', era infatti, finora, anche vicedirettore 'ad personam' degli Approfondimenti Rai.

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