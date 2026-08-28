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Spagna, donna accoltellata a morte vicino a Huelva: arrestato il compagno italiano

La vittima, 47 anni, è stata trovata morta con numerose ferite da arma da taglio. Arrestato un 60enne

Polizia spagnola - (Afp)
Polizia spagnola - (Afp)
28 agosto 2026 | 13.06
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civil ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Secondo quanto riportato da El Pais, il corpo è stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caimán, dopo che una telefonata al numero di emergenza aveva segnalato la presenza di una donna a terra. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile caso di femminicidio.

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spagna donna uccisa huelva donna uccisa spagna italiano arrestato isla cristina
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