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Ex Ilva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti

Sindacati: "No prospettive". La mobilitazione anche nell'indotto

Ex Ilva - (Ipa)
Ex Ilva - (Ipa)
12 ottobre 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sciopero nazionale di 24 ore oggi lunedì 12 ottobre per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo, in seguito all’esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati Fiom, Fim e Uilm.

"A valle dell’incontro tenutosi ieri presso Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva, Fim, Fiom e Uilm hanno purtroppo preso atto che l’unico aspetto oggetto attualmente della discussione con il Governo è quello degli ammortizzatori sociali, per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro". Così i tre sindacati in una nota unitaria.

"Nel luglio scorso - ricordano - abbiamo presentato al Governo il documento unitario di 'Piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell’ex Ilva' in cui chiedevamo impegni concreti per un piano industriale serio e credibile di decarbonizzazione che riguardi tutti i siti, per un piano sociale che tuteli i lavoratori diretti, dell’appalto e in Ilva As anche con strumenti straordinari e di risarcimento, per un intervento diretto dello Stato come garante della transizione e della tutela occupazionale. Purtroppo nel corso dell’incontro, non c’è stata discussione su un piano che rimetta al centro la tutela dell’occupazione e del reddito accanto al risanamento ambientale e nessuna risposta è stata fornita circa l’opportunità di acquistare semi-lavorati per poter mettere in marcia le linee a freddo di finitura di Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi e di tutti gli altri siti produttivi, né tantomeno circa gli strumenti straordinari per accompagnare questa fase come prepensionamenti, incentivi all’esodo, riqualificazione per una certa ricollocazione nel ciclo decarbonizzato". "Per quanto emerso, le organizzazioni sindacali nazionali proclamano, per la giornata di lunedì 12 ottobre, 24 ore di sciopero, in tutti i siti del gruppo non escludendo fin d’ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali".

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