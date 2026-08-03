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Antonella Nesi

Antonella Nesi

caposervizio Spettacoli

Antonella Nesi, classe 1969, è capo del servizio spettacoli dell'Adnkronos. Entrata in Adnkronos nel luglio del 1993 per uno stage estivo ha proseguito dentro l’agenzia la sua carriera, dedicandosi da subito al settore degli spettacoli e delle politiche della comunicazione. Per Adnkronos ha seguito i maggiori eventi del settore, dal Festival di Sanremo alla Mostra del Cinema di Venezia, passando per il Prix Italia, Cartoons on The Bay, Miss Italia e tanti altri eventi. È giornalista professionista dal 1997. Segue il festival di Sanremo per l’Adnkronos dal 1998

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