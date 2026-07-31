L’edizione più vista di sempre del docu‑reality chiude tra numeri altissimi e un accesso dibattito sul ruolo del conduttore: critiche, difese, interventi degli autori e indiscrezioni su un possibile cambio alla guida del programma.

Al rogo (o falò) Bisciglia, evviva Bisciglia. L’edizione 2026 di ‘Temptation Island’ si chiude nel modo più clamoroso possibile: da una parte i numeri da record, che confermano il docu‑reality di Canale 5 come il programma più visto dell’estate; dall’altra il caso Filippo Bisciglia, esploso sui social e diventato uno dei temi più discussi dell’ultima settimana. Un paradosso perfetto, soprattutto per chi si intende di tv e di algoritmo: mentre il pubblico premia il format con ascolti mai così alti, una parte degli spettatori mette in discussione proprio il conduttore che da anni ne è il volto simbolo.

Il gran finale del 29 luglio ha raccolto 4.247.000 spettatori e il 35,5% di share, portando la media dell’edizione a 3.970.000 spettatori con il 31,33%. Numeri che, insieme ai 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali, certificano un successo che Pier Silvio Berlusconi ha definito "un grande evento televisivo e sociale", sottolineando come la televisione generalista, quando riesce a rinnovarsi, "continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese". Il trionfo del programma si inserisce in un momento particolarmente positivo per Mediaset, che nelle settimane post‑Mondiali ha raggiunto il 42,1% di share nelle 24 ore e il 45,8% in prima serata.

Eppure, accanto ai numeri, l’edizione 2026 verrà ricordata anche per le polemiche sulla conduzione di Filippo Bisciglia. Amatissimo da molti per la sua empatia e per il ruolo di mediatore nei momenti più delicati, Bisciglia è stato criticato da una parte del pubblico per alcuni interventi durante i falò di confronto. Le contestazioni sono esplose dopo il falò tra Cristian e Soraya, quando alcuni utenti hanno accusato il conduttore di aver dato troppo spazio al punto di vista della ragazza, intervenendo più volte a sostegno delle sue posizioni. Le critiche hanno riguardato anche il tema dei soldi, più volte affrontato da Soraya nel villaggio: secondo una parte degli spettatori, Bisciglia avrebbe invitato Cristian a cambiare argomento, apparendo poco neutrale.

Da lì, una lunga serie di commenti: c’è chi lo ha accusato di "parlare troppo", chi di "difendere sempre le ragazze", chi di aver "perso la sua abituale imparzialità". Le polemiche hanno poi coinvolto altri momenti dell’edizione, come il falò tra Iris e Andrea, percepito da alcuni come un tentativo di spingere la ragazza verso il perdono, e quello tra Giovanni e Sabrina, criticato per la presunta indulgenza del conduttore nei confronti della giovane. Sui social si sono letti commenti duri, da "quest’anno è scaduto" a "non ne dice una giusta", mentre alcuni siti di gossip telefisivo sono arrivati a parlare di malumori dietro le quinte.

A metà luglio, nel pieno delle discussioni, è intervenuta anche Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi. In un’intervista a 'La Stampa' ha riconosciuto che, in alcuni momenti, preferirebbe che Bisciglia "si limitasse a raccontare, senza sbilanciarsi". Una frase che ha fatto rumore, ma che si inserisce in un quadro più ampio: Mennoia ha ricordato che Temptation Island è vissuto dal pubblico con un’intensità sorprendente, capace di trasformare ogni puntata in un evento collettivo, dalle proiezioni nei locali alle serate in spiaggia. E ha ribadito che il programma "non è il reality delle corna", ma un racconto che mette al centro il lato più umano delle relazioni, affrontando fragilità, crolli di autostima e moti di orgoglio.

Nell’ultima puntata, Bisciglia ha scelto di condividere una parte della sua storia personale durante il confronto con Gabriele: "Ho rivisto me in te", ha detto, chiarendo poi che il riferimento non era alla recente fine della sua relazione con Pamela Camassa, ma a una storia precedente. Un gesto che ha mostrato ancora una volta il suo coinvolgimento emotivo nel racconto del programma, apprezzato da molti e criticato da altri.

Negli ultimi giorni alcuni siti specializzati hanno ipotizzato una possibile sostituzione del conduttore, parlando di perplessità sulla sua conduzione di quest'anno nel dietro le quinte del programma. Ma ad oggi si tratta solo di indiscrezioni di gossip, che non solo sono prive di conferme ufficiali ma che risultano alquanto improbabili da realizzare. Perché i numeri raccontano altro: ‘Temptation Island’ continua a essere un successo enorme, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo e digitale come pochi altri titoli.

Con ascolti di questa portata, e con un conduttore che resta per molti spettatori una presenza fondamentale, l’ipotesi di un ritorno senza Bisciglia appare, ad oggi, estremamente difficile anche solo da immaginare. Il caso Bisciglia ha infiammato i social e il dibatitto sulla stampa online ma, nonostante questo o forse proprio per questo, il suo ruolo nel programma non è mai stato così centrale. (di Antonella Nesi)