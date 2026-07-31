Mentre continuano gli arrivi di migranti a Ceuta (49mila in 24 ore secondo la Spagna) e sale a 24 il bilancio delle personemorte nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola dal Marocco, l'ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate, è stato ricevuto dal direttore degli Affari politici del ministero degli Esteri spagnolo, per protestare contro le dichiarazioni del titolare della Farnesina Antonio Tajani, che si è detto "a favore" della chiusura dello spazio Schengen.

L'Italia sta infatti valutando la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, un'ipotesi che trova d'accordo la Finlandia. Nel frattempo è in corso al Viminale una riunione del Comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere, presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nel corso della seduta dell'organismo tecnico, la cui convocazione era già prevista, vengono affrontate anche le ricadute dell'emergenza migranti in Spagna.