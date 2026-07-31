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Morelli ad AdnTalks: "A Pontida auspico Salvini ministro Interno. Doveroso stop Schengen con Spagna"

Il senatore della Lega e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica: "Assalto migranti? Con sinistra al governo flussi maggiori". E sottolinea: "Carroccio partito maturo"

Morelli ad AdnTalks:
31 luglio 2026 | 11.27
Martina Regis
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"Avendo visto cosa fatto da ministro dell’Interno, e in queste ore lo ribadisco, sul fronte dell’immigrazione non posso far altro che auspicare questa iniziativa" dal popolo di Pontida "che è un indirizzo del mio partito. È un mio desiderio perché sarò protagonista sul pratone di Pontida". Così Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato allapPresidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, intervistato ad AdnTalks dal direttore Davide Desario.

La Lega è un partito maturo e ha il compito di mostrare in questa campagna elettorale nei prossimi mesi quanto la buona amministrazione che siamo capaci di fare – e lo dimostriamo nei fatti con le Regioni e i nostri sindaci – faccia il paio con il buon governo che abbiamo portato nell’ambito della maggioranza di centro destra”, ha detto quindi Morelli che è intervenuto anche sulla crisi migranti a Ceuta: migliaia di persone (49mila in 24 ore secondo la Spagna) che dal Marocco hanno attraversato il confine e sono entrate nell'exclave spagnola in Africa.

"Lo stop a Schengen con la Spagna è doveroso" ha detto Morelli sottolineando come "con la sinistra al governo i flussi siano maggiori".

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