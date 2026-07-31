Dal 3 al 5 agosto 2026 la Piazzetta San Girolamo, nel cuore di Ischia Porto, ospiterà la terza edizione di Ischia Noir Festival, la rassegna che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio originale nel panorama culturale estivo, mettendo in dialogo letteratura, cinema, arte, musica ed esperienze sensoriali.

Organizzato dall'Associazione IschiaMia, il festival nasce con l'obiettivo di raccontare il noir nelle sue molteplici sfaccettature, trasformando la suspense e il mistero in un'occasione di incontro tra autori, artisti e pubblico.

Anche quest'anno il programma propone un ricco calendario di appuntamenti a ingresso libero, con la partecipazione di alcuni tra i nomi più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Tra gli ospiti figurano Maurizio de Giovanni, Gabriella Genisi, Giuseppe Petrarca, Isabella Pedicini, Francesca Sbardellati, Ercole Rocchetti e Vania Colasanti, protagonisti di incontri dedicati ai loro ultimi lavori editoriali, in dialogo con giornalisti e operatori del settore, come la giornalista culturale Cristina Marra.

Accanto alla letteratura, il festival conferma la collaborazione con Gennaro Maria Cedrangolo, ideatore del progetto CortoNero, che porterà sul grande schermo una selezione di cortometraggi dedicati al genere noir, offrendo al pubblico uno sguardo sul linguaggio cinematografico contemporaneo.

Uno dei momenti più suggestivi della manifestazione sarà il Percorso Olfattivo “Dalle Isole Eolie a Ischia”, ideato dalla direttrice creativa del brand EolieParfums, Olga Iossa, e ospitato il 4 agosto nella splendida cornice di Villa Araucaria, in zona Punta Molino. Un viaggio attraverso le essenze del Mediterraneo che accompagnerà i visitatori alla scoperta di emozioni, ricordi e paesaggi raccontati attraverso il profumo, dimostrando come anche l'olfatto possa diventare uno straordinario strumento di narrazione.

Spazio anche ai più piccoli con Mystery Kids, laboratorio dedicato ai bambini dai sei ai dieci anni che inaugurerà il festival nel borgo di Ischia Ponte, avvicinando le nuove generazioni al mondo dell'enigma e della fantasia attraverso il gioco e la creatività.

A chiudere la manifestazione sarà la musica della tradizione, con il concerto di musica classica napoletana dell’associazione musicale La Ghironda, che accompagnerà il pubblico nel saluto finale dopo tre giorni dedicati alla cultura e al racconto.

"Il noir – spiega la presidente dell’associazione IschiaMia, Angela Cimmino – non è soltanto un genere letterario. È uno sguardo sulla realtà, un modo di raccontare l'animo umano, le sue ombre, le sue passioni e i suoi misteri. Il nostro festival vuole essere un luogo d'incontro tra linguaggi diversi, dove libri, cinema, profumi e musica dialogano per offrire al pubblico un'esperienza culturale coinvolgente e accessibile a tutti".

Con il centro di Ischia trasformato in un salotto culturale sotto le stelle, Ischia Noir Festival si conferma uno degli appuntamenti più originali dell'estate campana, capace di unire grandi firme della narrativa italiana e nuove forme di espressione artistica in un unico percorso dedicato al fascino del mistero.

In un'isola conosciuta nel mondo per il turismo e il paesaggio, Ischia Noir Festival sceglie di raccontarne anche il volto culturale, trasformando una piazza in un luogo di confronto tra scrittori, registi, artisti e lettori. Un festival che mette al centro il mistero non come semplice genere narrativo, ma come chiave per leggere la società, la memoria e le emozioni.