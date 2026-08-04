La rocker al lavoro sul nuovo disco, in ballo potrebbe esserci Sanremo 2027
Cambio in arrivo su una delle poltrone rosse di 'The Voice Senior'. La nuova edizione del programma di Rai1, condotto da Antonella Clerici, vedrà l'ingresso di Fiorella Mannoia tra i giudici-coach al posto di Loredana Bertè. Dovrebbero invece essere tutti confermati gli altri giudici: Arisa, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt.
Ad anticipare la notizia dell'arrivo della Mannoia è stato il sito 'Affari Italiani', ma a quanto apprende l'Adnkronos dietro il mancato ritorno della Bertè ci sarebbero gli impegni legati al nuovo disco, compresa l'intenzione di sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino, per un posto in gara nel festival 2027.
Bertè tornerà comunque a lavorare con Antonella Clerici già a settembre per 'Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit' e potrebbe poi tornare nel cast di 'The Voice' nella prossima primavera per l'edizione 'Kids'.