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Pier Silvio Berlusconi manager con miglior reputazione online in Italia

A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca al primo posto della classifica generale

Pier Silvio Berlusconi - (Fotogramma/Ipa)
Pier Silvio Berlusconi - (Fotogramma/Ipa)
03 agosto 2026 | 11.43
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Pier Silvio Berlusconi chiude la stagione televisiva come il manager con la migliore reputazione online in Italia. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca al primo posto della classifica generale. Un riconoscimento che consolida una leadership costruita nel tempo: da tre anni Pier Silvio Berlusconi guida il comparto Media ed è presente da 34 mesi consecutivi nella top ten complessiva.

Quella di luglio è una rilevazione dal valore particolarmente significativo. Per il settore dei media coincide infatti con la conclusione della stagione televisiva e rappresenta il momento in cui si tirano le somme prima della ripartenza autunnale. Il primo posto di Pier Silvio Berlusconi arriva così al termine di un anno che ha visto MFE-MediaForEurope rafforzare ulteriormente il proprio percorso di crescita e di sviluppo internazionale.

Negli ultimi dodici mesi il gruppo ha consolidato la propria presenza europea con l'integrazione di ProSiebenSat.1, l'espansione in Portogallo e la definizione della nuova strategia industriale, orientata a costruire un modello editoriale e pubblicitario sempre più integrato su scala continentale. Parallelamente, Mediaset ha confermato la leadership assoluta negli ascolti televisivi in Italia, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di editore di riferimento nel mercato nazionale.

In una classifica tradizionalmente dominata da manager provenienti dalla finanza, dall'energia e dall'industria, il primo posto di Pier Silvio Berlusconi assume un valore che va oltre il risultato personale. È il riflesso della solidità del percorso intrapreso da MFE-MediaForEurope e della visione che guida il gruppo nella costruzione del primo broadcaster commerciale paneuropeo, capace di coniugare la forza dei mercati nazionali con una dimensione industriale europea.

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reputazione online Top Manager Reputation Pier Silvio Berlusconi top manager reputation italia reputation manager classifica
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