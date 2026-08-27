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Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video

27 agosto 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La video-testimonianza, rilasciata all'Adnkronos, del fotografo toscano Stefano Lotumolo, sopravvissuto alla devastante alluvione in Nepal: "E' difficile spiegare, raccontare e razionalizzare quello che è successo: è crollata una parte di ghiacciaio e si sono formate onde di 50-60 metri che hanno spazzato via interi villaggi. Questo è accaduto, quindi il cambiamento climatico è qua con noi anche se noi continuiamo a ignorarlo. Ancora non realizzo quello che è accaduto ma è successo. Sono grato di essere vivo".

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