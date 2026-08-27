La video-testimonianza, rilasciata all'Adnkronos, del fotografo toscano Stefano Lotumolo, sopravvissuto alla devastante alluvione in Nepal: "E' difficile spiegare, raccontare e razionalizzare quello che è successo: è crollata una parte di ghiacciaio e si sono formate onde di 50-60 metri che hanno spazzato via interi villaggi. Questo è accaduto, quindi il cambiamento climatico è qua con noi anche se noi continuiamo a ignorarlo. Ancora non realizzo quello che è accaduto ma è successo. Sono grato di essere vivo".