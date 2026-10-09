circle x black
Cerca nel sito
 

Panama, terremoto di magnitudo 7.6: scatta l'allerta tsunami

L'epicentro a 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba. Scene di panico, gente in strada

Gente in strada - (Afp)
Gente in strada - (Afp)
09 ottobre 2026 | 20.57
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 7.6 della Scala Richter è stato registrato a Panama. Lo ha reso noto l'Usgs spiegando che l'epicentro è stato individuato a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba, a Panama. In seguito al sisma è stato diramato l'allarme tsunami.

Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica e la sua durata è stata prolungata. I media locali spiegano che nella capitale si sono registrate scene di panico. L'Usgs ha anche diramato un allarme tsunami per la costa orientale del Pacifico. In particolare, il rischio tsunami riguarda le coste di Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
terremoto panama terremoto panama oggi terremoto allerta panama terremoto allerta tsunami
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza