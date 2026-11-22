Gianni De Gennaro "è stato uno dei migliori poliziotti che io abbia mai conosciuto. Il vero braccio destro di Giovanni Falcone era lui. E’ stato lui che portò Tommaso Buscetta in Italia. Come si fa a ipotizzare che abbia favorito la mafia?...”. A parlare in una intervista all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, con un passato alla Procura di Roma dove si occupò di terrorismo e dove ebbe modo di lavorare con l’ex Capo della Polizia morto ieri suicida. “Era una delle migliori menti nella lotta alla mafia, quella violenta. Ribadisco, è stato lui il vero braccio destro di Giovanni Falcone e ha avuto meriti enormi. Era una persona per bene e non meritava il massacro mediatico che ha subito”, dice Agueci.

Quando Agueci era alla Procura di Roma, De Gennaro era il dirigente della Squadra Narcotici, “e siccome mi occupavo di tutta questa materia, droga, eccetera, De Gennaro era proprio il nostro referente diretto. Quindi, i primi processi all'epoca, parliamo degli anni ‘80 alla mafia, li feci con lui. Mi riferisco alla Banda della Magliana e a tutte quelle organizzazioni tipiche che si occupavano del traffico di droga. Le indagini più importanti le feci con lui. Avevamo un rapporto bellissimo. Poi lui passò alla Criminalpol. Si occupò con Falcone di Pizza Connection. E l’indagine la fece sia con noi a Roma che con Palermo”.

“Lui condusse la prima vera indagine di criminalità organizzata palermitana che però era ramificata in tutta Italia e all'estero”, ricorda ancora Agueci. Sono numerosi gli aneddoti che Agueci ricorda. “C’era un rapporto molto frequente con De Gennaro – dice - lui veniva spessissimo in procura da noi. C’era un rapporto molto molto stretto in quel periodo”. “Poi, per quello che posso dire io, avendolo conosciuto come un grande investigatore, mi pare davvero assurdo che potesse avere agevolato in qualche modo la mafia, come ipotizza la Procura di Caltanissetta”. E parla di “massacro mediatico di una persona che ha avuto quei meriti enormi nella lotta alla mafia – dice Agueci - da quello che ho letto, perché non conosco le carte di Caltanissetta, non mi pare che abbia fatto chissà quali cose terribili. Ho capito che a un certo punto avrebbe provato a nascondere dei documenti, ma questo non significa togliere i meriti enormi che ha avuto". (di Elvira Terranova)