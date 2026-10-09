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Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video

09 ottobre 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se applaudite un po' più forte, potrei condividere il Premio con Trump". Sono state queste le parole di Navanethem 'Navi' Pillay dopo aver appreso dell'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Una reazione 'intercettata' al Tribunale di Norimberga da Agnès Callamard, di Amnesty International, e pubblicata in un video su X. Sorpresa ed emozionata, Pillay ha inizialmente creduto fosse uno "scherzo". "Mi hanno chiamato per informarmi e ho detto 'deve essere uno 'scherzo'", ha raccontato. Nel video più voci le assicurano che la notizia "è dappertutto".

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Navanethem 'Navi' Pillay pillary nobel nobel per la pace trump
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