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Ranucci, tribunale del Lavoro rigetta il ricorso del giornalista contro la Rai

La rimozione del conduttore dalla trasmissione Report è stata decisa da viale Mazzini a fine agosto

Ranucci, tribunale del Lavoro rigetta il ricorso del giornalista contro la Rai
09 ottobre 2026 | 19.44
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Il tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato il ricorso urgente, presentato da Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report, decisa dalla Rai a fine agosto.

La sospensione di 10 giorni

Soltanto quattro giorni fa la Rai aveva comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci di 10 giorni, in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della Rai. Il legale del giornalista Roberto De Vita aveva annunciato che "il provvedimento sarà impugnato".

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tribunale lavoro ricorso giornalista
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