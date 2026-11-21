Continuano le manifestazioni in Francia contro il carovita. Oltre 20.000 manifestanti, secondo la Prefettura di Polizia citata da BfmTv, sono scesi in piazza a Parigi. Il corteo attualmente si sta svolgendo "senza incidenti lungo il percorso da Place de la République a Place de la Nation". La prefettura segnala, inoltre, la presenza, in altre zone della capitale, di "gruppi di individui con il volto coperto che tentano di organizzare cortei non autorizzati".

La posizione del movimento studentesco

Il leader degli studenti Nathanaël Combary, presidente del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione 'Renouveau lycéen', ritiene che "non è la fine del movimento studentesco", nonostante la partecipazione alle manifestazioni sembra essere in calo. "Il movimento non deve fermarsi", aggiunge. "Abbiamo bisogno di continuare a mobilitarci in modo diverso rispetto a quanto fatto finora. Abbiamo bisogno di ottenere risposte su rivendicazioni legittime".