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Trump: "Accordo con Putin, Russia fornirà gasolio agli Usa"

Il presidente americano dopo il colloquio con il leader del Cremlino: "La Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio ai mercati americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo"

Putin e Trump - AFP
Putin e Trump - AFP
09 ottobre 2026 | 21.00
Redazione Adnkronos
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Donald Trump annuncia l'accordo con Vladimir Putin: la Russia fornirà gasolio agli Stati Uniti e al "mercato globale". Questo, dice il presidente americano, favorirà un rapido calo del prezzo del gasolio. "Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente della Russia Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio ai mercati americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo. Inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà poi, in tempi brevi, 3.000.000 di tonnellate di gasolio", dice Trump facendo riferimento ai termini dell'intesa.

"Grazie al nostro controllo totale dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull'energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani – e per il mondo intero – caleranno rapidamente e in misura record. Garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia massima priorità. Si tratta di un annuncio di grande pesoe importanza. Va inoltre chiarito che l'Iran non otterrà armi nucleari", conclude.

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