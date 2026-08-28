Il sisma nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa, di magnitudo 2.6
Terremoto oggi venerdì 28 agosto in Toscana, in provincia di Lucca. Una prima scossa, di magnitudo 3.2, è stata registrata dall'Ingv alle 15.06 a 6 chilometri a nord est di Coreglia Antelminelli, a una profondità di 9 chilometri. A seguire una seconda scossa, di magnitudo 2.6, registrata tre minuti dopo con lo stesso epicentro. Entrambe le scosse sono state avvertite dalla popolazione. Al momento non risultano danni a persone o cose.