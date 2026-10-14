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Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video

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14 ottobre 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si può pregare ovunque ovviamente, ma oggi sono venuta da Viterbo per pregare e stare un po' qui, vicino al Papa". Suor Rosetta, 80 anni, è seduta al sole sul marciapiedi sotto le finestre del Policlinico Gemelli. In mano il rosario di legno e in borsa il libro di Prevost. "Lo stavo leggendo in treno mentre venivo - dice la suora - e ci ricorda quanto sia importante nelle situazioni della vita di affanno personale o di tragedia generale che il Signore ci ha amati e ci ama. Prego che conceda ancora a Papa Leone di guidare la Chiesa" (di Lavinia Gerardis)

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policlinico gemelli suor rosetta leone xiv gemelli
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